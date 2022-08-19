حملات رقابية على الحافلات المدرسية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وجهت هيئة رأس الخيمة للمواصلات حملاتها الرقابية والتفتيشية على المدارس وسائقي الحافلات المدرسية والمشرفات وذلك ضمن استعدادات الهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 والحرص على تقديم خدمات نقل مدرسية آمنة، وتحقيقاً لرؤية الهيئة «الريادة في تنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية» من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة في الحافلات، حيث تتضمن المعايير الداخلية للحافلة وجود كاميرات رقابة وصندوق إسعافات أولية بالإضافة إلى نظافة الحافلة وسلامة المقاعد وجودتها ووجود طفايات حريق وشاشات لرؤية الكاميرات ومثلث بألوان عاكسة للتحذير في حالات الطوارئ.

وتشمل المعايير الخارجية أن تكون الحافلة باللون الأصفر وأن يكون الجانب الأيسر للسائق مزوداً بذراع إلكترونية (قف) وضرورة عمل الأنوار التحذيرية والإشارات المرورية للحافلة ووجود المثلث التحذيري وملصق الكاميرا وكتابه اسم المدرسة والشركة إن وجد وجملة حافلة مدرسيه في كلا الطرفين باللغتين العربية والإنجليزية ووجود كاميرا خلفية ومرايا جانبية وعلى أن يكون التحكم في فتح وغلق الأبواب من قبل السائق فقط ويفضل أن يكون التحكم فيها إلكترونياً مع عدم تثبيت أي قضبان على النوافذ سواء من داخل أو خارج الحافلة. كما تحرص الهيئة على تأهيل سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات وإخضاعهم لبرامج تدريبية وتوعوية مكثفة من خلال تطبيق البوصلة الذكي، الذي يتيح لهم حضور البرامج التدريبية من أي مكان وفي أي وقت، وذلك بهدف تعزيز كفاءتهم ورفع مستوى وعيهم بأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.