«الشؤون الإسلامية» تطلق ملتقى «المواهب الواعظة»

أبوظبي (وام)

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمس «الملتقى الصيفي لتنمية المواهب الوعظية» الذي يشارك فيه الناشئة المتميزون في مسابقات الواعظ الصغير التي تنظمها الهيئة سنويًا، وذلك في سياق استراتيجيتها وخططها الاستباقية لاستثمار الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات.

وأكدت الهيئة أن هذا الملتقى يأتي استكمالا لمبادراتها الموجهة نحو تأهيل الناشئة في مجال الوعظ وتنمية مواهبهم والارتقاء بمعارفهم ومقدراتهم من خلال تنفيذ برامج مواكبة تحفزهم على الإبداع في هذا المجال وتمكنهم من الابتكار والتميز وتطوير ملكاتهم في الحديث والتقديم.

وفي هذا السياق، صرح د. عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية أن الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة ورسالتها في تعزيز قيم الثقافة الإسلامية والوعي الديني المعتدل لدى أفراد المجتمع وغرس القيم الوطنية لدى الناشئة. وأضاف أن الملتقى يتضمن تنفيذ برنامج في علوم القرآن الكريم، والهدي النبوي الشريف، والفقه الإسلامي واللغة العربية، بالإضافة إلى دروات تدريبية لصقل المهارات في الوعظ والإلقاء، وغيرها من المعارف التي تمكنهم من المشاركة باقتدار في مختلف المبادرات والمناسبات الدينية والوطنية.