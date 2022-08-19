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«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تختتم دورة صقر الصيفية السابعة

«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تختتم دورة صقر الصيفية السابعة
20 أغسطس 2022 01:31

رأس الخيمة (وام)

 اختتمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه فعاليات دورة الشيخ صقر الصيفية السابعة لمواطني دولة الإمارات عن بعد، والتي استمرت 4 أسابيع، وشارك فيها 363 دارساً ودارسة من فئة البراعم والطلبة ممن تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة، وزعوا على 22 حلقة قرآنية. اشتملت الدورة على برامج وأنشطة متنوعة، مثل حفظ القرآن الكريم، وتعلم القاعدة النورانية، وتدريس أحكام التجويد، وحفظ الأحاديث النبوية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية ومحاضرات التوعية والورش الهادفة. وأعرب أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، عن سعادته بنجاح دورة الشيخ صقر الصيفية السابعة، وبتحقيق أهدافها وفق رؤية المؤسسة واستراتيجيتها التي تهدف لاستثمار الأوقات الثمينة للناشئة خلال فترة إجازة الصيف، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من أوقاتهم.

مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم
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