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شرطة أبوظبي تسعد 45 طفلاً يتيماً

جانب من المبادرة التي نفذها قسم الموروث الشرطي بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية (من المصدر)
20 أغسطس 2022 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أسعدت شرطة أبوظبي 45 طفلاً يتيماً في مبادرة نفذها قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم و العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية تضمنت زيارة الأطفال الى متحف شرطة المربعة في مدينة العين.
وعبر الأطفال عن فرحتهم وسرورهم بالبرنامج الحافل الذي نفذته شرطة أبوظبي واهتمامها بتعزيز روح الانتماء الى الوطن والاعتزاز بتراث الآباء والأجداد في نفوسهم .
واشتمل على توزيع الهدايا من متحف شرطة المربعة بالاشتراك مع متطوعي «عونك يا وطن» من جمعية الشارقة الخيرية ، وتابع الأطفال عرضاً مشوقاً للكلاب البوليسية وتفاعلوا مع المعزوفات الوطنية والتراثية التي قدمتها فرقة موسيقى الشرطة، وشاركوا بمواهبهم في المرسم الحر واستمعوا إلى شرح تعريفي عن مكونات المتحف وأقسامه.

شرطة أبوظبي
العين
جمعية الشارقة الخيرية
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