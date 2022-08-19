أكاديمية شرطة دبي تستقبل المفوض العام لشرطة الكونغو

دبي ( الاتحاد)

استقبلت أكاديمية شرطة دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديموقراطية، برئاسة الفريق أمولي باهيجوا ديودونه، مفوض عام شرطة جمهورية الكونغو، ضمن زيارته للقيادة العامة لشرطة دبي، وكان في مقدمة مستقبليه اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد سلطان علي خميس الشامسي، مدير إدارة التدريب التخصصي، والعقيد محمد عبد الله الشاعر، مدير إدارة الموسيقى، وعدد من ضباط الأكاديمية.

ورحب اللواء ابن فهد، بالوفد الزائر مؤكداً حرص شرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الأمنية والشرطية والجهات ذات الصلة بالعمل الأمني، بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الناجحة في العمل الشرطي.