أبوظبي للدفاع المدني تكرم موظفيها المتميزين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مجموعة من موظفيها المتميزين ضمن احتفاليتها باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «يد واحدة لا تصفق».

وأكد العقيد أحمد عبدالله الكندي مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة، اهتمام الهيئة بتكريم عناصرها من المتميزين تقديراً لجهودهم الريادية في العمل الإنساني، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت بفكر ورؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» نهجاً واضحاً ومستمراً للعمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة مهمة نجدد من خلالها العزم على مواصلة الجهود في تقديم الأعمال الإنسانية في مجتمعنا، مشيداً بتفاني عناصر الهيئة وإسهاماتهم الريادية في حماية الأرواح والممتلكات. وثمن العقيد إبراهيم علي البلوشي مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء بالإنابة جهود المكرمين في تقديم تضحياتهم.