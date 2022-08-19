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الفجيرة الأولى في قائمة أكثر المدن أماناً

الفجيرة الأولى في قائمة أكثر المدن أماناً
20 أغسطس 2022 01:32

الفجيرة (وام)

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احتلت إمارة الفجيرة المرتبة الأولى على قائمة أكثر المدن أماناً حسب إحصاءات رسمية أعلن عنها موقع نومبيو الدولي والذي يختص بتقديم إحصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم. وحققت الفجيرة معدلاً إحصائياً فاق 93 في المائة متفوقة على 466 مدينة عالمية. 
ويرجع حصول الفجيرة على هذه النسبة إلى جودة الحياة والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتكون الإمارة المكان الدائم والآمن للعائلات من كل الجنسيات ونقطة جذب للاستثمارات الدولية. وحسب إحصاءات رسمية من القيادة العامة لشرطة الفجيرة فإن نسبة الجريمة والحوادث المقلقة لراحة المجتمع تعتبر الأقل على المستوى الإقليمي ما يعكس جودة الحياة في الإمارة والاهتمام الذي توليه الحكومة لتقديم أفضل المعايير العالمية لدعم عمل المؤسسات الأمنية والشرطية فيها.

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