الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار. تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والجزر الأول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 03:07. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند الساعة 06:42 والجزر الأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:09.