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ولي عهد رأس الخيمة يصدر مرسوماً بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف

ولي عهد رأس الخيمة يصدر مرسوماً بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف
19 أغسطس 2022 02:28

رأس الخيمة (وام)

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 أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، المرسوم الأميري رقم/19/ لسنة 2022 الذي يقضي بتعيين المستشار حمد محمد عبد الكريم رئيساً لمحكمة الاستئناف في محاكم رأس الخيمة. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ورحب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة بقرار تعيين القاضي حمد عبد الكريم رئيساً لمحكمة الاستئناف، لما يحمله من دلالة تمكين القيادات القضائية المواطنة التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالية للإسهام في تطوير العمل القضائي وتحقيق أهداف العدالة.

رأس الخيمة
ولي عهد رأس الخيمة
محمد بن سعود بن صقر القاسمي
محكمة الاستئناف
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