النائب العام للدولة: الإمارات كانت وستبقى صاحبة مبادرات العطاء الإنساني

أبوظبي (وام)

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة: إن اليوم العالمي للعمل الإنساني، يوم فخر واعتزاز لنا برسالة الإمارات الإنسانية، ومسيرتها الرائدة عالمياً في العمل الإنساني. ونوه بأن الإمارات كانت وستبقى الدولة السبّاقة وصاحبة مبادرات العطاء الإنساني، القائم على منظومة عمل متكاملة ومستدامة، هدفها الأسمى الارتقاء بجودة الحياة، وبناء المستقبل المشرق للمجتمعات، فأينما ظهرت الحاجة، تكون الإمارات دائماً حاضرة تمد يد العون للجميع، مجسدة بذلك نهجها الإنساني والحضاري، النابع من موروثها الثقافي والديني والمجتمعي الأصيل. وأضاف أن القيم الإنسانية أصل ثابت في المجتمع الإماراتي، وإرث خالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي صاغ بإبداع ملهم، العمل الإنساني بدولة الإمارات ليكون أسلوب حياة وسلوكاً حضارياً تتناقله الأجيال، ونهجاً حافظت عليه قيادتنا الرشيدة، فصار عنصراً ثابتاً في استراتيجيات الحكومة وخططها وبرامجها، حتى أصبحت دولة الإمارات بحكمتهم عاصمة للإنسانية والخير والعطاء.

وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن القيم الإنسانية الرفيعة وأسس العمل الإنساني من مبادئ دولة الإمارات وشق من دستورها، ومن رؤى قيادتها الرشيدة في إعطاء العمل الإنساني أهمية خاصة ودعماً غير محدود، لذلك فقد أصبح مفهوم العمل الإنساني جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدولة ومبادراتها، ونهجاً حضارياً في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، تقدم من خلاله نموذجاً عالمياً متفرداً في العطاء والعمل الخيري. وأكد حرص النيابة العامة للدولة على المساهمة بفعالية في إحداث تأثير مستدام في مجال العمل الإنساني بمبادرات وبرامج ترسخ قيم الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي، وتعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً في المجالات الإنسانية.