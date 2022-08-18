حمدان المزروعي: الإمارات واحة للتعايش السلمي ورمز للأخوة الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصبحت من أهم العواصم الإنسانية في العالم، وواحة للتعايش السلمي ورمزاً للأخوة الإنسانية، وتتجه إليها الأنظار للحد من التداعيات الإنسانية للأزمات والكوارث، خاصة أنها للبشرية جمعاء، ونوه إلى أهمية الدور الإنساني والتنموي الفاعل الذي تقوم به الإمارات على الساحة الإنسانية الدولية، لتحسين الحياة وتخفيف المعاناة، وفاءا لقيمها التي جعلت من البعد الإنساني نهجا ثابتا في سياستها الخارجية.

وقال إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وضعت الإمارات في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، وعززت جهود الدولة من أجل صون الكرامة الإنسانية، وتخفيف معاناة البشرية.

وأضاف «لا شك إننا نفخر ونعتز بهذه القيادة الرشيدة التي أسست للخير نهجاً متفرداً، وأفردت للعطاء الإنساني حيزاً كبيراً في تفكيرها واهتمامها، وكانت مثالاً للتعاطي الفعال مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثيرين من حولنا».

وأكد أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك العالم احتفاله بهذه المناسبة من خلال تعزيز القيم الإنسانية العالمية المشتركة، التي تتبناها وتعمل على نشرها في المجتمع، وغرسها في نفوس الطلاب المنتسبين إليها عبر ممارستهم للأنشطة والفعاليات المجتمعية والتطوعية ومناصرة أوضاع إخوانهم في الإنسانية، بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإنسانية الإماراتية التي لها وجود فاعل ومؤثر على الساحة الإنسانية الدولية.