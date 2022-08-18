ورشة حكومة دبي: مبادرات تجسد معاني الأخوة الإنسانية

دبي (الاتحاد)

قال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي بالمناسبة «يعكس الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني المبادرات والمساعي والأنشطة النبيلة التي تجسد معاني الأخوة الإنسانية والترابط بين المُجتمعات، لاسيما خلال الأزمات. وتُعد دولة الإمارات في مصاف أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية، إذ تقود مسيرة العمل الإنساني عالمياً، وتؤدي دوراً رائداً في تنفيذ المشاريع والمبادرات الإنسانية والإنمائية التي طالت بتأثيرها مختلف دول العالم، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

وأضاف نؤكد في هذه المناسبة التزام «ورشة حكومة دبي» بدعم الجهود والمبادرات الوطنية، وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية ضمن منظومة عملنا، إيماناً بأهمية الدور المحوري للعمل الإنساني في دفع عجلة التنمية الاجتماعية المُستدامة وامتثالاً بالتوجهات الوطنية وحرصاً على تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني عالمياً».