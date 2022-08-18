زكي نسيبة: زايد مصدر إلهام مُتجدّد

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن احتفاء الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي أقرّته الأمم المُتحدة في 19 أغسطس من كل عام، يأتي تأكيداً على ريادة الدولة العالمية في مجال العمل الإنساني الخيري.

وقال معاليه في تصريح بالمناسبة: يكفينا فخراً واعتزازاً بأن المساعدات الإنسانية التي تواصل دولة الإمارات تقديمها لا ترتبط بالتوجّهات السياسية للدول المستفيدة منها، ولا البقعة الجغرافية، أو العرق، اللون، الطائفة، أو الديانة، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في دعم وسدّ احتياجات الدول والشعوب التي تشهد كوارث إنسانية مثل الفيضانات والزلازل، وذلك استمراراً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه».

وأضاف: «إن نهجَ مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وطيب ثراه، في العطاء الإنساني الذي تخطى حدود الوطن، يُعدّ قدوةً ونموذجاً تسير عليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة»حفظه الله»، وإرثٌ متأصلٌ في شخصية الإنسان الإماراتي.

واختتم قائلاً:«ستبقى مدرسة زايد الإنسانية مصدر إلهام مُتجدّد للقائمين على العمل الخيري والإنساني في العالم أجمع، ومعيناً لا ينضب في الارتقاء بالعمل الإنساني والخيري من أجل صالح جميع شعوب العالم».