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عبدالله آل حامد: الإمارات تواصل مسيرتها الملهمة في العطاء

عبدالله آل حامد
19 أغسطس 2022 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تتجه أنظار العالم لدولة الإمارات، التي تواصل الاحتفاء بالإرث الملهم والقيم النبيلة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي أسهمت في جعل دولتنا وطناً للإنسانية ونموذجاً عالمياً يحتذى به في العطاء والتسامح.
وأوضح معاليه بأن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تواصل مسيرتها الملهمة في العطاء وخدمة البشرية في كل مكان، حيث برزت على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 كونها من أوائل الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية خلال الجائحة وواصلت دعم الجهود العالمية في مواجهة الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، والذي يتجسد من خلال صور عديدة كمدينة الإمارات الإنسانية التي استضافت رعايا البلدان الصديقة والشقيقة لتقديم الرعاية العلاجية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم خلال الجائحة، وتقديم خدمات الفحص المخبري لفحوصات PCR المرتبطة بكوفيد-19 لعدة بلدان خارج الدولة بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وإمكانات قطاعها الصحي الرائدة، والمشاركة في التجارب السريرية للتطعيمات والعقاقير الواعدة والأبحاث العلمية والسريرية ونقل وتوزيع أكثر من 260 مليون جرعة حول العالم من خلال «ائتلاف الأمل» الذي انطلق من العاصمة أبوظبي.

عبدالله آل حامد
الإمارات
اليوم العالمي للعمل الإنساني
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