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محمد العلي: يوم العمل الإنساني رسالة عالمية

محمد العلي
19 أغسطس 2022 02:26

أبوظبي (الاتحاد) 

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 احتفى «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي تمّ تخصيصه هذا العام لتسليط الضوء على كيفية تضافر جهود عمّال الإغاثة وتضحياتهم، وإظهار التقدير والعرفان للعمل الإنساني بصوره كلها، بصرف النظر عمّن يقوم به، تحت شعار «يد واحدة لا تصفق».
 وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، إن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، رسالة إنسانية عالمية وسنوية لإعلاء قيم العطاء وفرصة لتعزيز قيم التسامح والإخاء الإنساني.
وأضاف في تصريح خاص بالمناسبة إن تخصيص الأمم المتحدة يوماً عالمياً سنوياً للعمل الإنساني يمنح الحكومات والشركات والمؤسسات والمجتمعات بصفة عامة فرصة لتبادل الأفكار والحوار حول الموضوعات الجوهرية التي تهم الإنسان أينما وجد، وزيادة الوعي العام بأهمية العمل الإنساني والخير، إضافة إلى تكريم جميع مَنْ ضحوا بأنفسهم ووضعوا أنفسهم في مواجهة الخطر من أجل تأدية مهامهم في تقديم المساعدات الإنسانية. وأوضح الدكتور محمد العلي أن العمل الإنساني بات ذا طابع ونهج مؤسساتي لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، وإنما يبادر إلى التحرك الحثيث نحو مناطق الأزمات الإنسانية، ويتفاعل معها ويمد لها يد العون.وقال إن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» أسهم – ويسهم وسيبقى مسهماً – في نشر قيم العطاء والعمل الإنساني وإبرازهما، من خلال العديد من الدراسات والإصدارات والنشاطات والفعاليات، مؤكداً أن «تريندز» سيولي العمل الإنساني اهتماماً خاصاً، لأنه قوة ناعمة ونهج أصيل مبتكر يحقق الرفاه والاستقرار ويمنح الكثير من البشر الحياة الكريمة. واختتم الدكتور محمد العلي تصريحه بالتأكيد على أن العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً لقيادتها وشعبها، وهو ما جعلها تتصدر مشهد الخير العالمي، وتحتل المراكز الأولى كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم، قياساً إلى دخلها القومي.

محمد العلي
الإمارات
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