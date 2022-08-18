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مريم الحمادي: الإمارات تعلي قيم التكافل الإنساني

مريم الحمادي: الإمارات تعلي قيم التكافل الإنساني
19 أغسطس 2022 02:27

الشارقة (الاتحاد)

قالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني «لا تكاد تمر لحظة من دون أن يكون هناك أشخاص في مكان ما حول العالم يبذلون جهوداً مضنية وأعمالاً شجاعة تستحق التقدير، بهدف مساعدة اللاجئين والمحتاجين وإنقاذ حياة الكثيرين، تلك الجهود الجبارة استطاعت أن تقف في وجه أزمات كبرى مثل النزاعات، والتغير المناخي، وجائحة فيروس»كوفيد-19«، والجوع، واللجوء والنزوح القسري، وأن تترك بصمة فريدة عليها».

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وأضافت«أود أن أؤكد في اليوم العالمي للعمل الإنساني 2022، التزام إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمساعدة ملايين النساء والرجال والأطفال، انطلاقاً من ثقافتنا الراسخة بإعلاء قيم التكافل الإنساني وإغاثة الملهوف باعتباره إرثاً متجدداً فينا لا يندثر، وتتوجه مؤسسة القلب الكبير بالتحية لأبطال الجهود الإغاثية، والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وأعضاء المجتمع المدني، الذين يعملون بتفانٍ وسط تحديات غير مسبوقة بعيداً عن الأضواء لتخفيف معاناة المحتاجين وإعادة الأمل إلى حياتهم».
 واختتمت بالقول «إن تحقيق التغيير الإيجابي المستدام في العمل الإنساني يتطلب تضافراً كبيراً للجهود فـ #يد_واحدة_لا_تصفق، واليوم تبرز الحاجة الملحة لمضاعفة الأعمال الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، حيث تساعد الأعمال الصغيرة والمساهمات الكبيرة على بناء مستقبل أفضل للاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، لذا أدعو الجميع لمساندة جهود العاملين في المجال الإنساني، الذين لا يألون جهداً لمساعدة الفقراء والمحتاجين».

مريم الحمادي
اليوم العالمي للعمل الإنساني
مؤسسة القلب الكبير
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