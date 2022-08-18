عبدالله سلطان العويس: العمل الإنساني ثقافة راسخة

الشارقة (الاتحاد)

قال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن اهتمام دولة الإمارات بالاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، يعكس النهج النبيل الذي تنتهجه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل الخير والعطاء ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فالعمل الإنساني ثقافة راسخة لدى الإماراتيين الذين تجدهم يسارعون لمد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض، لتظل دولتهم سباقة ورائدة في إرساء قيم الخير والمساعدة، تلبي على الفور نداء الواجب الإنساني وتبادر إلى إعانة كل محتاج وإغاثة كل ملهوف.

وأضاف العويس: نحن في غرفة الشارقة، نلتزم بالمضي قدماً في النهج الإنساني لإمارة الشارقة الذي خطه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ونسعى دوماً إلى دعم الجهود الإنسانية التي تعزز قيم المسؤولية المجتمعية وتساهم في تخفيف المعاناة وإعانة المحتاجين، فالعمل الإنساني جزء لا يتجزأ من استراتيجية الغرفة وقيمها المؤسسية وثقافة موظفيها، الداعمة دوماً لمشروعات الخير والعطاء والإنسانية التي تقودها الإمارات في أرجاء العالم.