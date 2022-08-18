بلدية أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، فعالية افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، استهدفت جميع فئات وأفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف نشر ثقافة التكافل والعمل الإنساني، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتضمنت الفعالية ورشة توعوية قدمها أحد المحاضرين التابعين لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي أوضح في مستهلها أهمية الأعمال الإنسانية للبشرية وتحسين أوضاع الكثير من الأفراد والأسر، وضرورة تعزيز التكافل المجتمعي والإنساني بين البشر لينعم الجميع بحياة كريمة.

كما تطرق المحاضر إلى التعريف بجهود العاملين في المجال الإنساني بشكل عام، وبالدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المساعدات الإنسانية بشكل خاص، حيث تحدث عن العديد من الأعمال التي نفذتها وتنفذها الهيئة محلياً ودولياً، مثل تنظيم برامج التوعية والإسعافات الأولية، والحماية من الأوبئة ومكافحتها، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية لمختلف الفئات.