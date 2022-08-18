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العليا لـ «آيسنار أبوظبي 2022» تستعرض آخر المستجدات

أحمد الريسي وأعضاء اللجنة العليا خلال الاجتماع (وام)
19 أغسطس 2022 02:27

أبوظبي (وام)

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عقدت اللجنة العليا للمعرض والمؤتمر الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2022» اجتماعاً افتراضياً برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض التي تنظم هذا الحدث الدولي بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى جانب أعضاء اللجان العليا ورؤساء اللجان الفرعية للمعرض. 
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات النسخة الحالية 2022 والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 12 أكتوبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات العالمية والمحلية والإقليمية العاملة في مجالات الأمن الوطني والسيبراني والوقاية والحماية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة للمجتمع من 22 دولة حول العالم. وتم التأكيد خلال الاجتماع، على العمل بروح الفريق لضمان النجاح والتميز من أجل الارتقاء بمستوى الحدث الذي يمثل الحدث الإقليمي الأبرز في مجالات الأمن واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والحماية وجودة الحياة للمجتمعات والخدمات المقدمة. وجرت مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم الحدث وحفل الافتتاح.

آيسنار أبوظبي
الأمن الوطني
الإمارات
وزارة الداخلية
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