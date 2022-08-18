لقاءات تعريفية بـ«كليات التقنية»

أبوظبي (وام)

عقدت كليات التقنية العليا اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد للعام الأكاديمي الجديد 2022 - 2023 واستهدفت 5796 طالبا وطالبة على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف مناطق الدولة. وانتظم الطلبة على مدار يومين متتاليين في برنامج تعريفي إرشادي بهدف اطلاعهم على كل ما يتعلق بعملية التحاقهم بالكليات وبدء دراستهم بجاهزية واستعداد، خاصة مع استمرار الكليات في تطبيق نموذج التعليم «الهجين».

وهنأت الكليات الطلبة الجدد المقبولين والذين ستتاح لهم فرصة معايشة تجربة تعليمية متميزة، وأوضح أحمد الملا مدير إدارة النجاح والمشاركة الطلابية بكليات التقنية العليا، أن الكليات تتمتع بتعليم تطبيقي نوعي يجمع ما بين التعلم عن بعد والتعليم الحضوري فيما يسمى بنموذج التعليم الهجين الذي يتم تطبيقه بما يتناسب مع متطلبات الدراسة التطبيقية.

وذكر أنه سيكون لدى الطلبة فرصة الحصول على شهادات احترافية وفق تخصصاتهم ومعتمدة من الجهات العالمية المانحة لها، كذلك تتميز الكليات بكونها أول مؤسسة تعليم عالٍ معتمدة بالدولة كمناطق اقتصادية ابداعية حرة بحيث تمكن طلبتها من تأسيس مشاريعهم الخاصة وبناء مستقبلهم المهني بشكل مبكر. وأضاف أن الكليات تتوقع أن تستقطب مع بدء الفصل الدراسي الأول لهذا العام 5796 طالبا وطالبة ممن شاركوا في اللقاءات التعريفية والتي تم تخصصيها للطلبة الجدد لتمكينهم من التعرف على بيئة الكليات بكل ما تضمنه من برامج وإمكانات داعمة للتعليم التطبيقي وخدمات وأنشطة ومرافق وكافة التسهيلات وآليات التواصل الرقمية والمباشرة وكافة الخدمات الرقمية الداعمة لهم، ليكونوا على جاهزية كاملة لبدء الدراسة.