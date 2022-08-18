الجمعة 19 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«المعهد القضائي» يطلع على مشروعات أكاديمية سيف بن زايد

ثاني الشامسي لدى استقباله محمد الكمالي ووفد المعهد (من المصدر)
19 أغسطس 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني
وكيل وزارة «الصحة» المساعد لـ«الاتحاد»: الربط بين «رعايتي» و«ملفي» قبل نهاية العام

اطلع وفد من معهد التدريب القضائي بوزارة العدل على أهم المشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية وأفضل الممارسات المطبقة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد الزائر برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، وتم خلال اللقاء استعراض الخطة الاستراتيجية للأكاديمية والهيكل التنظيمي وأهم المشاريع التطويرية وتبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة بين الجانبين. 

المعهد القضائي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
وزارة العدل
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
دنيا
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
اليوم 12:39
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
الرياضي
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
اليوم 12:39
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
الرياضي
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
اليوم 12:26
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
عربي ودولي
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
اليوم 12:16
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
عربي ودولي
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©