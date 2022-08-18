«تأثير المشاعر على الصحة» في ورشة لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في مركز المحاكاة بمختبر الابتكار، ورشة عمل بعنوان «تأثير المشاعر على الصحة الجسدية والمعنوية» قدمتها إيمان حسن، مؤسس مركز اوم للتأمل، بحضور الدكتور مايا الهواري، أول باحثة إماراتية في الذكاء العاطفي، وأسماء العبيدلي، رئيس فريق فعاليات الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وبمشاركة أكثر من 150 من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقالت أسماء العبيدلي: إن الورشة تأتي في إطار حرص شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين والارتقاء بمستوى أدائهم، وإيجاد أنظمة جديدة للتحديث والتطوير الدائم. وأوضحت العبيدلي أن الإنسان الإيجابي هو مصدر للإلهام ونشر السعادة لمن حوله، والمساهمة في مساعدة الآخرين على النهوض والتغيير.

واستعرضت إيمان حسن خلال المحاضرة أهمية إدارة المشاعر في أنفسنا في مواجهة ضغوطات الحياة بإيجابية، ونجاح دور الذكاء العاطفي في سعادة الإنسان ونجاحه من خلال تطبيقات عملية وأمثلة تؤدي إلى سعادة الإنسان.