تعزيز التعاون بين «الداخلية» وجامعة الإمارات

أبوظبي (وام)

استقبل اللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة والوفد المرافق له الذي قام بزيارة لوزارة الداخلية للاطلاع على تجربة الوزارة الريادية في مجال نقل المعرفة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال. واستمع إلى شرح موجز حول ما يحتويه المختبر ويقدمه من دعم لجهود تبني الابتكار في العمل الحكومي وتوفير البيئة الحاضنة للمبتكرين وأصحاب المشاريع والأفكار الابتكارية بتبنيها وتمكينها والارتقاء بقدراتها لخدمة العمل الشرطي وتطويره. كما زار الوفد مكتب إدارة المشاريع والخدمات المشتركة في الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء.