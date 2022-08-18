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وفد من الكونغو الديمقراطية يزور شرطة دبي

وفد من الكونغو الديمقراطية يزور شرطة دبي
19 أغسطس 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

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زار  الفريق أمولي باهيجوا ديودونيه مفوض عام شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله،  اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور عدد من الضباط، لبحث سبل التعاون بين البلدين في الجوانب الأمنية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على التقنيات الحديثة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان. ورحب  اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة دبي على تطوير العلاقات محلياً وعالمياً. واطلع الوفد خلال زيارته لمقر شرطة دبي الرئيسي على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، كما زار الوفد مركز الشرطة الذكي المتواجد في منطقة لامير، والذي يقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة في اليوم.

الكونغو الديمقراطية
شرطة دبي
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