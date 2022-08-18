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5 برامج تدريبية لمنح 72 مفتشاً صفة الضبطية

5 برامج تدريبية لمنح 72 مفتشاً صفة الضبطية
19 أغسطس 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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استعراض مبادرات أكاديمية أبوظبي القضائية

 اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية، 5 دورات تدريبية منفصلة من برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية لـ72 مفتشاً في 5 جهات حكومية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية قدرات المتدربين وإكسابهم المهارات المتكاملة لتمكينهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يسهم في دعم وتطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم.
وأوضحت الأكاديمية أن المتدربين الذي يمثلون 5 جهات حكومية في أبوظبي تشمل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة تنمية المجتمع، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بلدية مدينة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، قد تلقوا عدداً من المحاضرات والورش التأهيلية بإجمالي 690 ساعة تدريبية. 

 

أكاديمية أبوظبي القضائية
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