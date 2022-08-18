المُشاركة في مُسابقات «أبوظبي للصيد» حتى 31 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

يُواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية استقبال طلبات الترشّح للمُشاركة في مُسابقاته التراثية والفنية والثقافية المُتخصّصة، التي تشمل 27 فرعاً وفئة، رُصد لها 45 جائزة، حيث يبقى التسجيل مُتاحاً لغاية نهاية شهر أغسطس الجاري لمختلف مُسابقات الحدث الذي يُقام تحت شعار «استدامة وتراث... بروحٍ مُتجدّدة»، انعكاساً لجهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية والأعمال التجارية ذات الصلة.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ هذه المسابقات المميزة تهدف لتشجيع العارضين والزوار من مختلف الجنسيات على الحفاظ على التراث والمُساهمة في صون الحياة البرية والبيئة الصحراوية، وتسليط الضوء على مكانة المعرض وريادته عالمياً ودوره في تعزيز الصيد المُستدام، والعمل على استقطاب الأجيال الجديدة للمُشاركة في دعم هذه المساعي وتشجيع المواهب الإبداعية لدى الشباب من مختلف الدول. مؤكداً أنّ معرض أبوظبي للصيد بات منصّة تعريفية وتوثيقية للتراث الإنساني، يُساهم في إبراز جوانب مهمة للهوية الإماراتية الأصيلة، وتعزيز التفاعل مع ثقافات مختلف الشعوب والدول.

وتشمل المُسابقات التي تمّ الإعلان عن معايير وشروط المُشاركة فيها وتتوفر استمارات الترشّح لها عبر الموقع الإلكتروني للمعرض، مُسابقة أفضل اختراع في مجال الصقارة والصيد، أفضل سيارة مُخصّصة لرحلات الصيد، مُسابقة أجمل الصقور المُكاثرة في الأسر، أفضل منصّة عرض/ جناح لكل قطاع من القطاعات الـ 11 التي يتشكّل منها المعرض، وكذلك مُسابقة جَمال السلوقي كلب الصيد العربي (الحص/ الأريش - ذكور/إناث).

كما تشمل مُسابقات (أبوظبي 2022) مُسابقة أجمل الصور الفوتوغرافية التي تُعبّر عن ثيمة الدورة الجديدة، مُسابقة أجمل صورة فوتوغرافية لفعاليات الدورة 19 (أبوظبي 2022)، وأفضل مقطع فيديو لفعاليات الدورة 19 (أبوظبي 2022)، بما يُسهم في التعريف بلغة الفن بالتراث الثقافي والحضاري والبيئي للآباء والأجداد وأهمية الحفاظ على الحياة البرية.

كذلك أطلق معرض أبوظبي للصيد في دورته القادمة، مُسابقة أجمل/ أفضل برقع للصقور، ومُسابقة أفضل مُجسّمات المشغولات التراثية الخاصة بقسم الحرف اليدوية، بما يُساهم في إبراز جماليات التراث العريق لدولة الإمارات، وتعزيز جهود التوعية بأهمية صون الحرف واستدامة الصناعات التقليدية.

وتُعتبر مزادات الصقور والإبل وعروض الخيل والرماية والطيور الجارحة ومُسابقة أجمل الصقور ومزاينة السلوقي والعروض التراثية الحيّة، إحدى أبرز فعاليات الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي رسّخ مكانته في العام 2021 بمشاركة واسعة من الشركات المُتخصصة، التي مثّلت 680 علامة تجارية من 44 دولة على مساحة 50000م2، وزاره حينها ما يزيد على 105 آلاف زائر من 120 جنسية من مُحبّي الصقارة والصيد والفروسية والرياضات التراثية، وعُشّاق الرحلات والتخييم والسفاري.

ويضم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 11 قطاعاً مُتنوّعاً، هي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المُختصّة.

تنظيم ورعاية

تُقام الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، الراعي الفضي شركة Q Properties للعقارات، شريك تجربة الزائر كل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.