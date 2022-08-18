حملة تحث على إخراج الزكاة للتمور والزروع

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلق صندوق الزكاة حملة بعنوان «وآتوا حقه يوم حصاده» والتي تستهدف المزكين ممن لديهم النخيل سواء في المزارع أو البيوت، وحثهم على أداء الفريضة، في حال وصولها النصاب المقرر، والتي حددها إذا بلغت 653 كيلو جراماً، استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة»، وأشار الصندوق إلى أن قيمة الخمسة اوسق تعادل ما وزنه 653 كيلو جراماً، وفي الحب والتمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد التجفيف وليس قبله.

وزكاة التمور تجب مباشرة عند الحصاد سواء أكان رطبا أم تمرا لقوله تعالي «وآتوا حقه يوم حصاده»، والتمور من الزروع، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بزكاة التمور، سواء كانت في البيوت أو في المزارع وفي حال تسويق المنتج قبل إخراج الزكاة فإن الزكاة واجبة على قيمته بنفس النسبة المستحقة.

وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة أن ما يستعمله صاحب النخل لنفسه وضيوفه بنحو ربع المحصول إلى الثلث فإنه لا تجب فيه الزكاة وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي. وأكد أنه «لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول، فمتى ما حُصد المحصول وجبت الزكاة فيه، ولا تجب قبل ذلك إلا إذا قطف قبله لمصلحة، كأن يبيعه رُطَباً. وأوضح الحمادي أن الأصل أن يُخرج المزارعُ زكاة نخله تمراً ويجوز إخراج القيمة بدل التمر، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول، ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً. وقال إن على من لديه عُمّالاً وتكاليف تشغيلية للمزرعة فإنه لا يخصمها من عائد محصوله ثم يزكي ما بقى، لأنه من الأساس روعي في القدر الواجب كما تقدم حيث صارت زكاته بقدر نصف العشر بدلاً من العُشر، وهذه مسألة يغفل عنها البعض فوجب التنبيه، لغرض الوفاء بقيمة الزكاة. ووفق دراسة للحمادي، وفيما يخص مقدار الواجب في زكاة التّمور، حددت سنّة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب في التّمور إذا كانت تبلغ النصاب.وبين الحمادي أنه إذا تفاوت التمر رداءة وجودة، فإن الزكاة تُؤخذ من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط. ولفت الحمادي إلى أنه إذا اختلفت أراضي النخيل وتعددت، فإن صاحبها يجمع ما أنتجته جميع أراضيه ويضمها إلى بعض في حساب زكاتها، مع مراعاة أن ما تنتجه النخيل في البيوت والمساكن داخلة في حساب الزكاة طالما كانت تبلغ النصاب لوحدها أو بضمها إلى نخيل صاحبها في مزارعه التي يمتلكها.

تطوير الخدمة

طور صندوق الزكاة خدمة حساب التمور الأمر الذي أنعكس على زيادة الميزانية الزكوية نتيجةً لربطها مع خدمة دفع الزكاة، ويتوقع الصندوق ارتفاع عدد مستخدمي حاسبة زكاة التمور هذا العام بعد ارتفاع الوعي ومعرفة ضرورة إخراج الزكاة، والذي شهد زيادة مضطردة منذ بدء تطبيق البرنامج واستخدامه، عام 2019 والذي بلغ 68 متعاملاً وارتفع نسبة المستخدمين للحاسبة خلال عام 2020 834% حيث بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين 835 متعاملاً، وارتفع نسبة المستخدمين للحاسبة خلال عام 2021 م بنسبة 128% حيث بلغ العدد الاجمالي للمتعاملين 2.190 متعاملاً عبر برنامج الإمارات لحساب زكاة التمور.

ويعمل البرنامج كحاسبة لزكاة التمور للمتعاملين بناء على إحصائيات واقعية ودقيقة تم الحصول عليها من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويهدف إلى حساب زكاة التمور بناء على عدد النخيل المثمرة بصورة آلية مبتكرة، كما يسعى إلى خدمة المتعاملين بطرق سهلة. وللحصول على الخدمة يمكن الإطلاع على صفحة البرنامج بالموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة وإدخال عدد النخيل المثمرة التي يمتلكها المتعامل، وتحديد النوع لإتمام عملية تعبئة المتطلبات، والبرنامج يوضح كيفية معادلة الزكاة، حيث تكون قيمة الزكاة 5% من مجموع التمر أو 7.5% أو 10% وذلك بحسب طريقة السقي.