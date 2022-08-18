أجواء ماطرة شرقاً وجنوباً حتى الاثنين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار بعد تكون سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كلم/س مثيرة للغبار، وشملت مناطق في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، كما شهدت درجة الحرارة ارتفاعاً طفيفاً عن أول أمس، حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 48.4 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر على المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 كلم/ س تصل إلى 40 كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً وحتى الاثنين المقبل مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 كلم/ س تصل إلى 45 كلم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس أغسطس

وفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، فإن شهر أغسطس يشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، كما يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وكذلك تتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية أحياناً.