455 خريجاً من «هندسة أبوظبي» إلى جامعات دولية عريقة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية الدولية العريقة لتطوير منهاجها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، وتقديم مسيرة تعليمية متنوعة ومتميزة لطلبتها بهدف تنويع مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم المهنية المستقبلية. ومنذ إنشائها، وفرت جامعة أبوظبي فرصاً تعليمية دولية لما يزيد على 455 طالباً من كلية الهندسة، بالتعاون مع نخبة المؤسسات التعليمية في العالم.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «يسعدنا التعاون مع جامعات عالمية مرموقة، تقدم برامج تعليمية مميزة وفرصاً قيّمة لطلبتنا في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا، إذ أن جامعة أبوظبي تولي جل اهتمامها لمنح طلبتها رحلة أكاديمية شاملة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات المعاصرة التي تعدهم إعداداً متميزاً لسوق العمل في المستقبل. وتحرص كلية الهندسة على تشجيع طلبتها للتعامل مع التحديات الجديدة، وتطوير فهمهم في مختلف المجالات».