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الإمارات

تقرير مصور لقناة مكسيكية عن متحف المستقبل بالتعاون مع «وام»

متحف المستقبل
18 أغسطس 2022 23:27

أبوظبي (وام)
تواصل وكالة أنباء الإمارات «وام»، جهودها الدؤوبة لتعزيز شراكاتها المثمرة مع المؤسسات الإعلامية العالمية. وفي هذا الصدد بثت قناة «Once Noticias» المكسيكية تقريراً مصوراً عن «متحف المستقبل في دبي»، أجمل مبنى على وجه الأرض، وذلك في أول تعاون مشترك يتواصل أسبوعياً بين «وام» والقناة المكسيكية العريقة التي لديها أكثر من 30 مليون مشاهد.
وظهر مراسل وكالة أنباء الإمارات بالإسبانية في بث حي من موقع متحف المستقبل في دبي متحدثاً لمشاهدي القناة عن هذا المعلم الأيقوني المعرفي الفريد الذي يعد أكبر منصة في المنطقة لدراسة المستقبل واستشرافه وتصميمه.

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