رئيس الدولة يهنئ ملك الأردن بمناسبة خطبة نجله الأمير الحسين بن عبد الله
رئيس الدولة يهنئ ملك الأردن بمناسبة خطبة نجله الأمير الحسين بن عبد الله
18 أغسطس 2022 21:06
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .. هنأه خلاله بمناسبة خطبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن. وأعرب سموه عن خالص تهانيه وأمنياته بهذه المناسبة إلى عائلة جلالة ملك الأردن الكريمة، متمنيا لسمو الأمير الحسين بن عبد الله حياة سعيدة هانئة موفقة. من جانبه، أعرب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عن جزيل شكره وتقديره لتهنئة سموه، متمنيا لسموه دوام الصحة والسعادة.