محمد بن راشد: في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير
محمد بن راشد: في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير
18 أغسطس 2022 19:17
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات.
وقال سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات».
وأضاف سموه:«ونشكر جهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع.. وأشكر جهود 145 ألف متطوع في 97 دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد للوصول لـ 90 مليون مستفيد في 2021.. والقادم يحمل خيراً أكثر باذن الله».