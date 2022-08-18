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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 أغسطس 2022 18:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار. حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:24 والمد الثاني عند الساعة 07:09 والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:29. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والجزر الثاني عند الساعة 22:01 . 

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