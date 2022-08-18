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شرطة أبوظبي تُخالف 162 سائقًا لـ "إلقاء مخلفات أثناء القيادة"

شرطة أبوظبي تُخالف 162 سائقًا لـ "إلقاء مخلفات أثناء القيادة"
18 أغسطس 2022 14:43

خالفت شرطة أبوظبي 162 سائقًا بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة بسبب إلقاء المخلفات على الطرق والمرافق العامة أثناء قيادة مركباتهم خلال النصف الأول من عام 2022م ونصحت مستخدمي الطريق بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

ودعت سائقي المركبات إلى الالتزام وتنبيه الركاب معهم بعدم إلقاء أي مخلفات والمشاركة في تعزيز السلوكيات الإيجابية بالمحافظة على البيئة والمظهر العام للمدن موضحةً أن هذا التصرف قد يتسبب في تلوث البيئة وحثت على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الاهتمام بالصحة والسلامة والبيئة بالتخلص من المخلفات المُستخدمة في حاويات القمامة المغلقة.

وذكرت أن قانون المرور أوضح في المادة رقم 71 أن "إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يعد مخالفة أثناء القيادة " غرامتها 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين المخالفين.

وأكدت الحرص على مواصلة جهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطرق بتفادي السلوكيات غير الحضارية التي يرتكبها بعض السائقين بلا مبالاة والتسبب في تشويه البيئة.

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المصدر: وام
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شرطة أبوظبي
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