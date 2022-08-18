رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين اللواء سلطان يوسف عبدالرحمن النعيمي مديراً عاماً للإقامة وشؤون الأجانب

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً اتحادياً بتعيين اللواء سلطان يوسف عبدالرحمن النعيمي، مديراً عاماً للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. يتولى مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب للدولة، والإشراف على إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة بأنواعها، وتنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول والخروج من المنافذ البرية والبحرية والجوية المختلفة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على المنشآت والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من امتثالها لقانون دخول وإقامة الأجانب، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المرتبطة بها وبما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن.