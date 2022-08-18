حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (54) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة. ونصّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية كلّ من: معالي مريم محمد المهيري نائباً للرئيس، ومعالي عبدالله محمد بن طـوق، ومعالي عمر سلطان العـلماء، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهلال سعيد المري، وهالة يوسف بدري، وخلفان جمعة بالهـول، وموزة سعيد المري، ود. حسن ميرزا علي الصايغ، وهناء هاشم الهاشمي. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.