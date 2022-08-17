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الإمارات

الوجهة الأفضل

الوجهة الأفضل
18 أغسطس 2022 01:07

الإمارات ترسخ نفسها مجدداً في صدارة قائمة بلدان العالم المفضلة للإقامة والعمل والاستقرار، بتجاوزها 11 مؤشراً ضمن أفضل الوجهات للمغتربين، متفوقة على المعدلات المسجلة عالمياً، في مجالات الآفاق الوظيفية والمهنية والأمان والرعاية الصحية والسكن والراتب وغيرها الكثير من المعايير التي تفسر احتضان الدولة لأكثر من 200 جنسية تتعايش وسط أجواء من الأمان والوئام والتسامح.
الإمارات دولة بنيت على الإنسانية، والعمل من أجل رفاه وسعادة الإنسان، امتداداً لمنظومة تاريخية من المبادئ والقيم وانسجاماً مع رؤية استثنائية للقيادة الرشيدة، لذلك حرصت على تعزيز عناصر جودة الحياة وسهولة ممارسة الأعمال وتأمين التعليم النوعي والرعاية الصحية المتقدمة، إلى جانب توفيرها الخدمات التكنولوجية ووسائل الترفيه والعدالة، ووجود اقتصاد منفتح ومتصل مع دول العالم.
رغم تعدد أسباب المغتربين للعيش والعمل في الإمارات، فإن الشعور بالأمان جاء في المقدمة بنسبة 94%، وهي نسبة تتجاوز المعدلات العالمية بـ13 نقطة، لتؤكد على أن الدولة نجحت في أن تكون أنموذجاً عالمياً في التعايش بين الثقافات والأديان وعاصمة للأخوة الإنسانية، ومقراً عالمياً لكل من ينشد تأسيس أعماله أو توسيعها، وحاضنة للكفاءات والمواهب والرياديين، ودولة تمتلك جميع أدوات التنمية والاستقرار والازدهار.

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