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ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا

عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
18 أغسطس 2022 02:09

عجمان (وام)

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 استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، اينيغو دي بلاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه وللتعارف، ومناقشة سبل التعاون. ورحب سموه بالسفير الإسباني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في سبيل أداء مهامه على أكمل وجه. 
وأكد سموه خلال اللقاء أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع مملكة إسبانيا، وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الاستثماري والسياحي. 
وأعرب السفير عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما تشهده دولة الإمارات من نهضة حضارية في مختلف الميادين. 
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين وسبل توطيدها في شتى المجالات. حضر اللقاء حمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد.

عجمان
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