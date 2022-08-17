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ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي

عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
18 أغسطس 2022 02:09

عجمان (وام)

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 قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة عبدالكريم عزمي أحمد، إلى أبناء وأخوة الفقيد، وذلك بمجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف بعجمان. 
وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

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