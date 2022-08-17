«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية

الشارقة (الاتحاد)

اختتم وفد من دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية ومقاطعة جيجو، التابعة لها. وتضمنت زيارة الوفد الذي ترأسه الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، عدداً من هيئات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والاجتماعيّة والاقتصاديّة الكوريّة، بهدف الاطلاع على تجاربها وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائيّة معها، بالإضافة إلى زيارة عدد من المعالم الثقافيّة والسياحيّة الرئيسة. وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة بشراكة استراتيجية مع جمهورية كوريا الجنوبية في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية، وفي قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، في ظل امتلاك الجانبين رؤية تنموية شاملة عبرت عنها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما». وأضاف: «بحثنا خلال الزيارة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون المتاحة، ووجهنا الدعوة لشركائنا الكوريين للتعرف عن كثب إلى المقومات الفريدة التي تتمتع بها الشارقة، والتي جعلت منها مركزاً اقتصادياً وصناعياً رئيساً، ومنارة للعلم والمعرفة في المنطقة». وتابع: «نتطلع إلى الارتقاء بمستوى العلاقات بين الشارقة وكوريا الجنوبية من جهة، ومقاطعة جيجو من جهة أخرى، ونسعى إلى الوصول لمستويات أفضل في تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين».