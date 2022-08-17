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تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي

الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
18 أغسطس 2022 02:09

دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات اتخاذ أعلى مستويات الجاهزية في قطاع النقل المدرسي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، وذلك من خلال الحافلات المدرسية المزودة بأفضل التقنيات، لضمان توفير خدمات تنقل آمنة وسهلة لأكثر من 24 ألف طالب على مستوى إمارة دبي.
وأكدت تاكسي دبي، حرصها باعتبارها جهة حكومية رائدة في مجال توفير خدمات النقل المدرسي، على استثمار خبراتها الواسعة وإمكاناتها في سبيل تطوير خدمات آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والمراقبة المعتمدة في إمارة دبي، في خطوة تعزز من جهودها لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الطلبة وأولياء الأمور في الإمارة. وقالت المؤسسة إن عملياتها التطويرية لأسطول الحافلات وخدمات النقل المدرسي، تعكس التزامها المستمر تجاه المساهمة بفعالية في ترجمة توجهات القيادة الرشيدة الرامية لتحقيق نقلة نوعية على مستوى قطاع النقل المدرسي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة من الريادة والتميز. كما تبذل المؤسسة كافة الجهود للارتقاء بثقة الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، وذلك لتكون الخيار الأول لخدمات النقل المدرسي، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية الموجهة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من حولنا لتكون دبي واحدة من أسعد مدن العالم.
وتحرص تاكسي دبي على مواكبة جهود البحث والتطوير المستمرين لتجهيز أسطولها من الحافلات المدرسية بمنظومة متكاملة من أهم وأحدث الأنظمة التقنية المتطورة، ومنها كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلاب، وميزة إشعار الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS لتحديد مواقع الصعود والنزول من الحافلة، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID. كما تتمتع الحافلات المدرسية بنظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك، جميعها متوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً.

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برامج تدريبية
يخضع جميع سائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات لبرامج تدريبية مكثفة من قبل مدربين متخصصين ومعتمدين، لتدريبهم على ممارسة القيادة الآمنة والمسؤولة بما يتماشى مع تشريعات هيئة الطرق والمواصلات، التي تضع سلامة الطلاب على رأس أولوياتها، فضلاً عن دورات تدريبية حول كيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وغيرها.

 

تاكسي دبي
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