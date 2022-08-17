إقبال على شراء الزي المدرسي في منافذ أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أولياء الأمور إلى التواصل المباشر مع مورد الزي المدرسي الموحد اللولو هايبرماركت، سواء عبر البريد الإلكتروني uniform@ae.lulumea.com أو الاتصال عبر الرقم 600540048 المخصص للإجابة عن تساؤلات المواطنين فيما يخص الزي المدرسي للمدارس الحكومية، مع إمكانية طلب تعديل الزي المدرسي حسب مقاس الطالب، وذلك من خلال 39 منفذاً تابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت على مستوى الدولة.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أعلنت اعتمادها زياً مدرسياً موحداً جديداً لطلبة المدارس الحكومية، وذلك بدءاً من الروضة الأولى ولغاية الصف الثاني عشر، وبدأ أولياء الأمور والطلبة التوجه إلى المنافذ المحددة لتوزيع الزي المدرسي من 15 أغسطس 2022، وذلك ضمن استعدادات المؤسسة للعام الدراسي المقبل 2022-2023.. حسبما حددته المؤسسة، والتي راعت أن يحاكي الزي المدرسي الموحد الجديد قيماً تربوية مهمة، منها تقوية الروابط والعلاقات الإيجابية بين الطلبة وشعورهم بالانتماء لمجتمع المدرسة، إلى جانب تعزيزه لقيم الفضيلة والسلوكيات الإيجابية لديهم لما يمتاز به الزي من حشمة، فضلاً عن حصر تكاليفه بالحد الأدنى، بما يسهم في عدم زيادة العبء على أولياء الأمور في هذا المجال، كما يوفر الزي أريحية للطلبة، عبر مراعاته لمتطلبات العملية التعليمية وساعات الدراسة وبيئتها ومتطلبات اليوم الدراسي المختلفة بنشاطاته المتنوعة، سواء الصفية أو غير الصفية. وشهدت منافذ بيع الزي المدرسي في أبوظبي إقبالاً من أولياء الأمور والطلبة، ودعا أولياء الأمور في أبوظبي لزيادة عدد منافذ توزيع الزي المدرسي في فروع اللولو هايبر ماركت للحد من الازدحام مع توفير كافة المقاسات، نظراً لنقص بعض الأشياء الخاصة بالزي.. منوهين بالخدمة التي يقدمها المورد خاصة تعديل المقاسات.

وقدم بعض أولياء الأمور ملاحظات طفيفة على الزي المدرسي، داعين إلى أن يكون من القطن ليتناسب مع طبيعة الطقس وتقليل نسبة البوليستر.

وقالت أم عمرو، وهي ولية أمر، إنها تفضل احتواء الخامة الخاصة بالزي على القطن نظراً للجو وحركة الأطفال، مشيرة إلى أنها ستضطر إلى حياكة بنطلونات عند خياط خاص نظراً لأن مقاسات البنطلونات الخاصة بابنها لا تتناسب مع خصره، على أن تكون من نفس الخامة.. مشيدة بحسن التنظيم والخدمة المقدمة وتجاوب القائمين على عملية البيع.

وقال أحمد خوري(ولي أمر): الأمر يحتاج إلى زيادة عدد المنافذ المخصصة لتوزيع الزي المدرسي الحكومي، مع توافر كافة ما يتعلق بالزي بحيث يتوجه ولي الأمر مرة واحدة للمنفذ واستلام كامل الزي، مضيفاً بأن التنظيم جيد وكذلك التعامل والتيسيرات المقدمة، لكنك قد تعود مره أخرى لاستكمال ما تبقى.، وتساءل: لم لا يخصص المورد منفذاً في كل فرع تابع له، بدلاً من تحديد 3 مراكز توزيع للزي داخل الجزيرة في الخالدية والمشرف والسوق المركزي؟

متطلبات

قال فيصل الصايغ، ولي أحد الطلاب، إن بعض متطلبات الزي المدرسي غير كاملة، حيث يستوجب العودة مرة أخرى لاستكمال الزي، ومنها على سبيل المثال مقاسات معينة وكذلك الكرافتة، وبسؤاله للقائمين على عملية البيع تبين أنها من الموزع وليست من طرفهم، مؤكداً وجود تنسيق وتنظيم وترتيب مختلف عن بعض المناطق ولا توجد صعوبة في الحصول على الزي المدرسي المتوفر.. داعياً إلى زيادة عدد منافذ التوزيع المقتصرة حالياً على 3 منافذ داخل جزيرة أبوظبي.