يوم ترفيهي لتهيئة الأطفال للعام الدراسي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم الأطفال فرحتهم من خلال تنظيمه ليوم ترفيهي تضمن عددا من الفعاليات التي أسعدت المشاركين وتنوعت في جميع فقراتها.

وحرص المجلس ومع قرب بدء العام الدراسي الجديد على دعوة الأطفال في مقره بمدينة الذيد ومشاركتهم في تنظيم فعاليات اليوم المفتوح في خطوة هدفت إلى تشجيع الأطفال للمشاركة بالأنشطة الترفيهية المصممة خصيصاً للأطفال والتي تكاملت مع رؤية المجلس في تهيئة الأطفال لاستقبال العام الدراسي.

وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح مسابقات والرسم على الوجوه وعروضاً للرسوم المتحركة وألعاباً إضافة إلى تقديم هدايا لجميع المشتركين.

وأكد راشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى أهمية هذه المشاركة في دعوة الأطفال للانضمام للبرنامج المفتوح الذي يأتي قبل بدء العام الدراسي لتحقيق العديد من الغايات التربوية.

وأوضح أن المجلس طرح هذه الفعالية في إطار مشاركاته المجتمعية التي تخدم مختلف فئات المجتمع والتي من شأنها دمج الأطفال وتهيئتهم لبدء العام الدراسي الجديد بنشاط وحيوية.