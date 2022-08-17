جامعة دبي توقع اتفاقيتي تعاون  أكاديمي وتبادل طلابي مع الهند

دبي (الاتحاد)

وقعت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية اتفاقيتي تعاون أكاديمي مع كل من المعهد الهندي للتكنولوجيا والمعهد الهندي للإدارة والجامعات المستقلة الهندية، لتنفيذ برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والبحث العلمي وتبادل المعرفة والابتكار بما يسهم في تعزيز المسيرة الأكاديمية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب والعمل على تطويرها والاستفادة من امكانيات وخبرات الجانبين.

وقع الاتفاقيتين الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي مع كبار المسؤولين في المؤسسات التعليمية الهندية بحضور الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الأكاديمي ووفد رجال الأعمال الهندي للجامعة والذي تزامن مع ذكرى يوم الاستقلال الهندي. وأكد الدكتور البستكي على أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة وخاصة الحديثة منها بما يخدم الابتكار والاستدامة والاستفادة من نقاط تميز كل جانب في التخصصات والمجالات المختلفة. وقال إنه بموجب الاتفاقية يمكن إجراء التبادل الطلابي لمدة فصل أو فصلين دراسيين. «يمكن لطلابنا الذهاب إلى هناك أو يمكن لطلابهم القدوم إلى هنا للقيام بنفس البرامج لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين كحد أقصى. وأشار الدكتور البستكي إلى أن الجامعة تتطلع أيضًا إلى توسيع برنامج«2 + 2» الذي تطبقه حاليًا مع جامعة لويزفيل الأميركية ليشمل المؤسسات الهندية أيضًا.

وأوضح أنه في إطار برنامج«2+2» يمكن للطلبة الدراسة لمدة عامين في جامعة دبي، وعامين في جامعة لويزفيل لافتا إلى أن هذه الإتفاقيات تعد إضافة جديدة إلى شراكاتنا الأكاديمية مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والتدريب العالمية، التي توفر الفرصة للتعاون البناء في مجالات البحث العلمي وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور أمان بوري القنصل العام الهندي في دبي وعدد من كبار رجال الأعمال من الهند منهم إم ايه يوسف علي مالك ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية والدكتور رام بوكساني، رئيس مجموعة أي تي إل كوزموس، وباراس شاهادابوري، رئيس مجموعة نيكاي، وسودهير كومار، الشريك الأول ورئيس الاتصالات المؤسسية في كريستون مينون - التأمين، ورائد الأعمال وجامع العملات رام تولاني والمصور الهندي الشهير راميش شوكلا.