جامعة أم القيوين تنظم ملتقى المؤثرين

أم القيوين (وام)

نظمت جامعة أم القيوين ملتقى المؤثرين على التواصل الاجتماعي تحت عنوان «مؤثرين التواصل الاجتماعي.. تجارب وحياة»، استضافت فيه مجموعة من رواد ومؤثري التواصل الاجتماعي في الإمارات، عرضوا تجاربهم وأهم التحديات التي واجهتهم بدخولهم عالم التواصل الاجتماعي ليصبحوا ضمن فئة المؤثرين. بدأ الملتقى بكلمة الدكتور جلال حاتم مدير الجامعة أكد فيها على أهمية دور المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في خدمة مجتمعهم ومتابعيهم، من خلال المحتوى المقدم من قبلهم، والذي انعكس إيجابياً على متابعيهم خاصة الشباب، الأمر الذي يزيد من حجم مسؤوليتهم في تحفيز الطاقات الإيجابية لدى المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. شارك في الملتقى الذي أقيم في مقر الجامعة الدكتورة إيناس النداوي، والدكتور جاسم عبيد الزعابي، والإعلامية صفية الشحي، بالإضافة إلى الإعلامي محمد عبدالله الكعبي، والمؤثر «بن صويلح».