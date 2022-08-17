أطباء في أبوظبي ينجحون بإعادة زرع إصبع

أبوظبي (الاتحاد)

نجح الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، في إجراء جراحة ميكروسكوبية ناجحة استغرقت أكثر من 6 ساعات لإعادة زرع إصبع اليد لمريض ثلاثيني تعرض لإصابة حادة نتيجة سقوط لوح زجاج النافدة على يده أدى لحدوث قطع كُلي في إصبع اليد (السبابة)، وإصابات عميقة ببقية أصابع اليد اليسرى والأظافر.

وأجرى الفريق الطبي برئاسة الدكتور ليون ألكسندر اختصاصي الجراحة التجميلية تشريحاً للإصبع المقطوعة تحت المجهر الجراحي للتحقق من حالة المفاصل والأوردة والشرايين والأعصاب التي كانت مصابة بقطع دقيق، بعدها تم إجراء تثبيت العظام باستخدام سلك واحد لإصلاح الكسر والأوتار، ثم إصلاح الشرايين والأوردة وإعادة زرع الإصبع المقطوعة جراحياً تحت المجهر، وبعد التحقق من توصيل الأوعية الدموية وعودة تدفق الدم للأصبع تمت خياطة الجلد وإغلاق القطع، والتعامل مع بقية الإصابات للأصابع الثلاث الأخرى، حيث استغرقت الجراحة في 6 ساعات متواصلة.

وقال المريض: «فور سقوط اللوح الزجاجي على يدي شعرت بألم شديد لا يحتمل، بدأت بالاستغاثة وأصبت بالذعر عندما رأيت الدماء وإصبعي ملقاة على الأرض وبعدها فقدت الوعي، قام صديقي الذي كان موجوداً معي في تلك الأثناء بالتقاط إصبعي واتصل بالإسعاف الذي نقلني إلى مدينة برجيل الطبية، ولحسن الحظ كنت بالقرب من موقع المستشفى، لذلك استغرق الأمر دقائق بحسب ما أخبرني صديقي».

وأضاف: «بحسب إصاباتي، ظننت أنني فقدت هذه الإصبع بشكل دائم وستكون يدي مشوهة وسأخسر الوظيفة الحركية لليد، لكن كانت جراحتي ناجحة وسأستكمل علاجي الوظيفي التأهيلي بعد ذلك لاستعادة حركة اليد بشكل طبيعي، وأشكر الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية على الرعاية النفسية والطبية التي قدموها لي».

وأوضح الدكتور ألكسندر ليون أن الجزء المعاد زرعه من الجسم لا يستعيد وظيفته أبداً بنسبة 100%، لكن طبياً يعتبر استعادة 60% إلى 80% من الاستخدام نتيجة ممتازة، وبالرغم من ذلك فإن معظم الحالات التي تنجح في إعادة الزرع تستعيد ما يقرب من 50% فقط من إجمالي الحركة أو الوظيفة، مؤكداً أن إعادة زرع الإصبع تعتبر الحل الأفضل دائماً من إصبع اليد الاصطناعية من حيث المظهر والوظيفة، فيما تتجدد الأعصاب المقطوعة بمعدل 1 مم يوم، لذلك يجب أن يستعيد المريض الإحساس بالإصبع المعاد زرعه تدريجياً على مدى 6-12 شهراً، مضيفاً أن النتيجة النهائية تعتمد على مدى جودة حالة المريض، ومدى تعاونه وتوافقه للمشاركة في بروتوكول إعادة التأهيل الشامل بعد الجراحة.

سيخضع المريض بعد التئام العظام لرحلة تعافٍ طويلة تعتمد على التأهيل الوظيفي لليد تمتد ما بين 3-6 أشهر وأحياناً إلى عام.

تعليمات واحتياطات السلامة

شدد الدكتور ألكسندر على ضرورة اتباع بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذه الإصابات، كتركيب واقيات الباب لمنع انحشار الأصابع في الأبواب، ويجب على العمال الذين يستخدمون الأدوات الكهربائية والآليات الثقيلة اتباع جميع تعليمات واحتياطات السلامة، وأن تكون هناك صيانة دورية لجميع هذه الآلات، التيقظ وارتداء معدات واقية مناسبة لحماية اليد (القفازات) وملابس وأحذية العمل الثقيل والخوذات مع نظارات واقية للعين، وفي حال الإصابة بالبتر يجب تغليف الجزء المبتور بشاش رطب مبلل بمحلول ملحي ونقله إلى كيس بلاستيكي، وتغليف الكيس ووضعه في كيس بلاستيكي آخر مملوء بمحلول ملحي أو ماء ثم تخزينه في صندوق ثلج أو كيس يحتوي على مكعبات ثلج، ومن المهم جداً ألا يكون الجزء المبتور على اتصال مباشر بالثلج لأن هذا سيلحق الضرر بالأوعية والأعصاب.