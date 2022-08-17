رئيس مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية لـ«الاتحاد»: هدفنا المركز الأول في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد عمران الخوري رئيس مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية في قطاع تطوير الأعمال، أن دولة الإمارات فتحت أبواب العمل والتطور في التخصصات والمجالات كافة ليتناسب مع التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وتطلعها لتحقيق المركز الأول ضمن دول العالم، وأنها بذلك تحتاج لسواعد وهمم ومهارات أبناء الوطن وإشراكهم في تجارب وبيئة العمل بالقطاع الخاص الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمتنوعة، ويضم صناعة الموارد اللي تحتاج لها الدولة والعالم للمستقبل. وقال في حوار مع «الاتحاد»: «نسعى كمجموعة متخصصة في الرعاية الصحية لاستقطاب المواطنين بما يتناسب مع التخصصات الموجودة لدينا من خلال تدريبهم وتأهيلهم للعمل، كما نطمح من خلال العمل الجاد والخطط الكبيرة، أن نكون في المركز الأول في توظيف المواطنين بالقطاع الخاص. وأضاف: «ترتبط مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية بالبرنامج الاتحادي «نافس» بهدف استقطاب مواطنين إماراتيين كموظفين ومتدربين في السنوات القادمة، كما تحرص المجموعة على تطوير الكفاءات من خلال برنامج التطوير الإداري والتعليم الطبي المستمر، جنباً إلى جنب مع توفير برامج التدريب الطبي لضمان مزيج التنوع الأمثل في المواهب المحلية والمحافظة عليها.

وأشار إلى أن مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية ومقرها أبوظبي، تعتبر إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وهي مزود خدمة رعاية صحية متكاملة تتضمن 24 مستشفى وأكثر من 125 مركزاً صحياً و15 ألف موظف إلى جانب خدمات الدعم الطبي المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند. وتتضمن أعمال المجموعة 5 منصات أساسية: الرعاية ما قبل المستشفى، الرعاية التي تتطلب المستشفى، الصيدلة والعلوم البيولوجية، الصحة الرقمية «الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة» وبرامج التعليم الطبي «طب الإقامة»، إضافة للعديد من المشاريع الأخرى. ولفت إلى أن شركة «LIFEPharma» التابعة لمجموعة «في بي اس» تعد أكبر شركة مصنعة للأدوية في الإمارات والمنشأة الوحيدة التي حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، حيث تم بناء المصنع على مساحة إجمالية قدرها 10 آلاف متر مربع، ولديه القدرة على تصنيع 2.2 مليار قرص و30 مليون منتج طبي سائل. كما تعد «Response Plus Medical (RPM)» إحدى المنشآت التابعة للمجموعة، وتعتبر أكبر مزود للرعاية الصحية في الموقع وخدمات الطوارئ الطبية وخدمات الصحة المهنية في دولة الإمارات.

وقال: تعتبر مجموعة «في بي اس» من كبار المتخصصين في الرعاية الصحية في دولة الإمارات، من خلال منصة تتكون من 59 أصلاً، بما في ذلك المستشفيات والعيادات الشاملة والمراكز المتخصصة، وتغطي المجموعة 18% من حصة السوق الإماراتية، بسعة 1294 سريراً تشغيلياً وعالجت 104.876 مريضاً في عام 2021 في الدولة، كما تعتبر المجموعة رائدة في رعاية مرضى السرطان ورائدة في برنامج «العلاج الكيميائي المبتكر»، الذي يساهم في خفض التكلفة العلاجية بتحويل المرضى من مرضى منومين في المستشفى إلى مرضى يراجعون العيادات الخارجية بفضل الخطة العلاجية المبتكرة.»

وأضاف: يمكننا التأكيد على الجودة الذي تتميز بها المجموعة من خلال مرافقها المعتمدة دولياً، حيث حصلت 9 مستشفيات على اعتمادات JCI، وحصلت 3 مستشفيات حاصلة على شهادة (آيزو) ISO 9001: 2008، وحصلت 8 مختبرات على شهادة (آيزو) ISO 15189: 2012.

التوسع والانتشار

وذكر أن تميز المجموعة ضمن استراتيجياتها بقدرتها على التوسع والانتشار واسع النطاق ليس فقط داخل الدولة، إنما في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا بحسب خططها المستقبلية، مشيراً إلى تميز شبكة المستشفيات التابعة لمجموعة «في بي اس» بالتكامل فيما بينها والتعاون، مع التركيز على التخصصات الأساسية، وهي الأورام وجراحة العظام ورعاية الأم وطب الأطفال والطوارئ والصدمات، جنباً إلى جنب مع التخصصات الأخرى كأمراض القلب وعلوم الكلى والرعاية طويلة الأجل. وفي مجال الابتكار تعتبر «الصحة الرقمية» مجالاً رئيسياً للاستثمار عبر المجموعة على مدار 2-3 سنوات القادمة من قبل فريق جديد في إطار حلول iMed، حيث سيتم العمل على وضع مبادرة الصحة الرقمية للمجموعة، تعزيز تجربة المريض والرعاية الشخصية، التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، الرعاية الصحية عن بعد (التطبيب عن بُعد) ورقمنة البيانات.

التطوير والتميز

واعتبر عمران الخوري أن توحيد وحدات الرعاية وتطوير قدرات الرعاية السريرية جزء أساسي من تركيز الأعمال في المجموعة، وتم تكليف كل مركز من مراكز التميز بمسؤولية تقديم الرعاية والعلاج الأساسيين الأكثر تقدماً إلى شبكات المستشفيات في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، مواصلة السعي إلى التعاون الاستراتيجي لتعزيز القدرات السريرية والذكاء الاصطناعي في المجالات التخصصية.

وأشار إلى أن مجموعة «في بي اس» تعمل على تطوير قسم الأبحاث والتجارب السريرية تحت إشراف علماء إكلينيكيين مشهورين عالمياً لبناء منصة «Bioscience» المبتكرة «Bench-to-Bedside»، حيث تتميز مختبراتنا الرائدة في مجال علم الأمراض الرقمي باستخدام خوارزميات التعلم الآلي للتشخيص الممكّن من الذكاء الاصطناعي والتصوير الإشعاعي بالذكاء الاصطناعي التي توافق معايير إدارة الغذاء والدواء، وتم الاعتراف بمجموعة «في بي اس» كشريك صناعي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وهي أيضاً عضو في مجتمع الشراكة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

النجاح

وحول تجربة عمله في القطاع الخاص، أشار عمران الخوري إلى أنها بدأت في عام 2014 وهي تجربة ثرية أضافت له الكثير وغيرت من حياته المهنية، حيث أتاحت مجموعة VPS فرصة كبيرة له للعمل بأن يكون الرئيس التنفيذي للمجموعة فيما يتعلق بتطوير الأعمال وإدارتها، وتعتبر «مدينة برجيل الطبية» التي تم افتتاحها مؤخراً أحد أكبر المستشفيات المزودة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، واللي هي نتاج جهود كبيرة وأفكار وعمل جاد حتى وصلت لما وصلت إليه الآن.

وقال: «توجهي للعمل في القطاع الخاص أتى بوجود العديد من الدوافع والتي قد يكون أولها، أنني أساساً نشأت في عائلة لها باع طويل في مجال التجارة والأعمال والذي ساعد بأن تكون لدي الخبرة الكافية أن أتجه لعالم الأعمال في القطاع الخاص، بالإضافة للشغف الداخلي بأن أخلق لي نموذج عمل جديد مبني على اكتساب الخبرات والمهارات لتكون موجود وحاضر وبارز بأفكارك وعملك المتميز والمختلف عن الباقيين.»

وأضاف: «نجاح تجربتي بالعمل في القطاع الخاص احتاج للمثابرة والمغامرة والإصرار على تحقيق النجاح من خلال إيجاد نماذج أعمال جديدة للتعامل في بيئة عمل تعتبر تنافسية، كونها مرتبطة بالتعامل مع سوق يضم منافسين لك في للقطاع الذي تعمل به، ولكن النجاح والبقاء يكون حليف من يبتكر ويقدم أعمالاً متطورة ومختلفة.. وهو الأمر اللي يتحقق بوجود الخبرات والمهارات والكوادر العاملة المؤهلة».

التحديات والفرص

وأكد عمران الخوري أن التحديات دائماً ما تخلق الفرص، وعمله في القطاع الخاص بعد أن كان موظفاً في القطاع الحكومي اختلف تماماً عما كان عليه، وذلك من ناحية الفرص والتطور في مجال كبير منفتح على العالم، يتم فيه التعامل مع مختلف الثقافات ومختلف التخصصات كونه قطاعاً تنافسياً ومن الضروري التميز فيه لتحقيق المطلوب وتحقيق النجاح وأن تكون ضمن المراكز الأولى وتحافظ على مركزك بين الأقوياء.

وأشار إلى أن القطاع الخاص قد يمر بأزمات وتحديات، ويأتي هنا الدور بأن تظهر وتحول الأزمات لنجاح وتجارب يستفيد منها أنت ومن حولك، لافتاً إلى أن القطاع الخاص واجه عدة تحديات منها، قلة الكوادر الوطنية والتي يحتاج القطاع لوجودهم ولثقافتهم وخبرتهم ومهاراتهم، خصوصاً فئة الشباب والذين يمتلك معظمهم تخصصات مطلوبة، كون أنهم فهموا سوق العمل والتخصصات المطلوبة فيه.

خلق فرص عمل

قال عمران الخوري: إننا في الإمارات نعيش في دولة تمتلك رؤية استشرافية للمستقبل، فيما يتعلق بإشراك المواطنين وتواجدهم في بيئة العمل بالقطاع الخاص وما تحمله من خبرات وتجارب لازمة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، ففي الوقت اللي تواجه فيه العديد من البلدان تحديات خلق فرص عمل جديدة للشباب، فإن دولة الإمارات لديها حكومة لا تتوقف عن العمل ولا يوجد حدود في تشجيع شباب الوطن ودعمهم وخلق فرص العمل الجديدة والمبتكرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم. واليوم دولة الإمارات تخطط للخمسين عاماً القادمة، وبكل تأكيد لن تكون خططها عملها كما كانت عليه خلال الخمسين عاماً الماضية، بل تسير بخطى واثقة وبوتيرة متسارعة تواكب احتياجات المستقبل الذي لا يمكن الوصول له بنفس الموارد والأفكار القديمة.

وأكد أن العمل في القطاع الخاص يعتبر هاماً في مجال التنمية والتطوير، ويجب أن يكون مواطنو الدولة جزءاً أساسياً من التنمية، وتأتي مبادرة حكومة الإمارات لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين لتؤكد على أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من التنمية.