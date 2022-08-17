توعية سكان مدينة محمد بن زايد بتطوير البنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة توعوية بمشروع تطوير البنية التحتية، على مدى خمسة أيام متواصلة، استهدفت سكان مدينة محمد بن زايد، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة).

وهدفت الحملة، التي تم تنفيذها ميدانياً وافتراضياً، إلى تعريف سكان المدينة بأهمية وكفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة في مدينة محمد بن زايد، والتي تواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها أبوظبي، إلى جانب الإشارة إلى أهم محاور الحفاظ على هذه المرافق وفعاليتها تعزيزاً لمعايير جودة الحياة وتحقيق تطلعات أفراد المجتمع.

وتضمنت الحملة في شقها الميداني قيام موظفي البلدية بإجراء 50 زيارة ميدانية استهدفت سكان عدد من المناطق المتفرقة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمدينة محمد بن زايد، للتعرف على ملاحظاتهم حول مشروع تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في المدينة، ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات التطويرية للمشروع لتعريفهم بملاحظات السكان.

كما تضمنت الحملة في شقها الافتراضي التواصل هاتفياً مع القاطنين في مدينة محمد بن زايد، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج «فريجنا»، والتي تتماشى جميعها مع أهداف ومضمون الحملة.