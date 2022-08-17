قرية للصيادين في «حمرية الشارقة»

الشارقة (وام)



أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، لهيئة الشارقة للثروة السمكية، مشروع قرية الصيادين بالحمرية. وأعرب مطر بن أحمد الخشري النقبي، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، عن الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توجيهات سموه الدائمة لخدمة الأهالي وإنشاء المشاريع التي تخدمهم وتحافظ على استدامة مواردهم. من جهته، أوضح المهندس ماجد السويدي المشرف على المشروع، أن القرية تضم مجمعاً سكنياً للصيادين يسع 132 شخصاً على مساحة 1517 متراً مربعاً ويحتوي على 22 غرفة في مبنى مكون من طابق أرضي وأول. وأضاف أن القرية تضم مبنى المستودعات الممتد على مساحة 1450 متراً مربعاً، بواقع 20 غرفة تخزين، بالإضافة إلى تجهيز مواقف للقوارب تستوعب 64 موقفاً من الأساس الحصوي، حيث ضمت الأعمال الخارجية وأعمال الطرق الداخلية وإنشاء 85 موقفاً للسيارات، مع منزال للقوارب وسياج شبكي بطول 680 متراً وارتفاع مترين تتخللها بوابتان.