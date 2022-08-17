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ملتقى صيفي للمبتعثين لـ«الميتافيرس»

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
18 أغسطس 2022 02:09

دبي (الاتحاد )-

 شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الملتقى الصيفي لمبتعثي شرطة دبي للميتافيرس، والذي نظمه مجلس المبتعثين في مبنى الأبحاث والتطوير بمقر القيادة العامة، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء، وبحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والموظفين الدارسين المبتعثين من شرطة دبي لدراسة تخصص الميتافيرس، وعدد من طلبة الجامعات.
وأكد اللواء طيار أحمد بن ثاني، في الملتقى، أن القيادة العامة لشرطة دبي أولت اهتماماً خاصاً بالطلبة المبتعثين، وهيأت لهم البيئة المناسبة للانطلاق نحو العلم والمعرفة واكتساب علوم المستقبل، والمتمثلة في إنشاء مجلس المبتعثين ليكون المنصة التي تنظم شؤونهم، وتجمعهم على المستوى العالمي وفي مختلف الدول، فهم سفراء شرطة دبي في الخارج والصورة المشرقة للمؤسسة الشرطية الرائدة وللوطن.

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جلسات
قال نقيب حمد سعيد، نائب رئيس مجلس المبتعثين، إن تنظيم الملتقى جاء بهدف مناقشة أفكار الطلبة، وطرح مقترحاتهم ومعرفة احتياجاتهم في الفترة الحالية والمستقبلية في مجال العالم الافتراضي «الميتافيرس»، واكتشاف مواهبهم ورسم ملامح الخطة المستقبلية لمجلس الطلبة المبتعثين في مجال تخصصات المستقبل.
وتضمن الملتقى 3 جلسات نقاشية، كما تخللته جلسة عصف ذهني.
وأوصى مجلس المبتعثين في الملتقى على أهمية تعزيز وربط الجامعات بشرطة دبي من حيث إعداد أبحاث عن التطبيقات الشرطية للعالم الافتراضي، واستقطاب المواهب الواعدة والمتميزة في الميتافيرس، والإثراء المعرفي عن العالم الافتراضي وتطبيقاته في المجالات الشرطية.

شرطة دبي
دبي
الميتافيرس
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